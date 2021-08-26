حصاد الوزارات.. تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على تخصصات الكليات التكنولوجية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على تخصصات الكليات التكنولوجية الجديدة
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