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الأوقاف: مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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القاهرة - سامية سيد -  

الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي: 

الفائز الأول: 180 ألف جنيه. 

الفائز الثاني: 120 ألف جنيه. 

الفائز الثالث: 100 ألف جنيه. 

 

الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي:  

 

الفائز الأول: 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 100 ألف جنيه. 

الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.

 

الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي: 

 

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 30 ألف جنيه. 

 

الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي: 

 

الفائز الأول: 50 ألف جنيه. 

الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.

فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.

 

فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى. 

 

إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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