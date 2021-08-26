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شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط مصانع لتعبئة طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الأسوق والتصدى لآى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل برئاسة عبد المنعم خليل القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية وتم المرور على الأسواق وضبط المخالفين .
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على تكثيف الحملات الرقابية طوال الوقت بالأسواق والتصدي لأى محاولات تلاعب من شأنها الاضرار بصة وسلامة المستهلك ، كذلك تشكيل مجموعات عمل والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية من أجل الحفاظ على المنتجات الغذائية والتأكد من جوده السلع المطروحة بالأسواق واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يحاول التلاعب في جودة المنتجات .