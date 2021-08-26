شكرا لقرائتكم خبر عن تفجيرات مطار كابول.. مقتل 13 بينهم أطفال وإصابة عناصر من طالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالات الأنباء منذ قليل، إن انفجارين علي الأقل وقعا بمحيط مطار كابول عصر اليوم الخميس، خلفا على الأقل 13 قتيلاً بينهم أطفال، إضافة إلى عشرات المصابين يقدرون بخمسين شخص على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن الانفجارين أسفر عن إصابة عدد من عناصر طالبان التي كانت تتولي تأمين المطار.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مصادر إن كافة بوابات مطار كابول غير آمنة، فيما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان من التوجه إلى مطار كابول أو محيطه.