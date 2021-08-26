الصور الأولى للتفجير الانتحارى فى محيط مطار كابل وسقوط ضحايا

القاهرة - سامية سيد - بثت حسابات أفغانية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا أولى للتفجير الانتحارى الذى ضرب محيط مطار كابل، وأكد متحدث باسم البنتاجون، أن انتحاريا فجر نفسه، وسمع دوى إطلاق نار كثيف خارج مطار كابول، مشيرا إلى أن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أكدت أن عملية الإجلاء من أفغانستان صعبة ولكنهم يحرزون تقدما كبيرا، مشيرة إلى أن الأولوية هي لإجلاء الأمريكيين والأفغان الذين عملوا معهم.

وشددت هاريس، فى ختام زيارتها إلى فيتنام، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، على التزام الولايات المتحدة بتوطيد العلاقات مع بلدان المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة أي تهديدات لحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت هاريس إن "الولايات المتحدة ستواصل التعاون الأمني رفيع المستوى ودعمها لفيتنام، وسنستمر بالعمل معهم للرد تهديدات حرية الملاحة والنظام الدولي القائم على القواعد".