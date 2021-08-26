شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن يُسمح للعاملين بالمدارس بالحضور إلا بعد تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقى الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقى الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقى الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يقم بالتسجيل.

وقدم الدكتور رضا حجازي الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسب عالية بالنسبة للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.