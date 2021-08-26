شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. ما هى الكليات والمعاهد المعاونة للقطاع الطبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم طلاب الثانوية العامة دائما للالتحاق بكليات القطاع الطبى مثل كلية الطب وطب الأسنان، إلا أن هناك عدد من الكليات والمعاهد تعمل أيضا فى مجال القطاع الطبى وتكون معاونة للأطباء ويساهم منتسبيها بشكل كبير فى تحسين المنظومة الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، وفيما يلى يرصد الخليج 365 قائمة من الكليات الهامة التى تكون معاونة القطاع الطبى وهى كلية التمريض، كلية العلاج الطبيعى، وكلية العلوم.

كما أن هناك عدد من المعاهد المعاهد الخاصة العالية تكون معاونة القطاع الطبى وهى المعاهد التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، وتضم (5) معهدًا، وهى على النحو التالى:

المعهد الفنى للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية.

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.