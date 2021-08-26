شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة للعلوم الصحية والتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى القائمة الكاملة للمعاهد العالية الخاصة المعتمدة فى مصر ، ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة .

وتضم المعاهد : ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

وينشر :”الخليج 365” القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض:

وتضم (5) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد الفنى للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا