شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 90.7%، حيث تقدم للامتحان 27586 طالبا وطالبة حضر منهم 24351 نجح منهم 22085 طالبا وطالبة. كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 73% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%. كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%.