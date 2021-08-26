شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الكنيسة الأرثوذكسية يزورون مكتبة الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار شباب ملتقى لوجوس الأول التابع للكنيسة الأرثوذكسية صباح اليوم، مكتبة الإسكندرية وذلك فى خامس أيام الملتقى، وأبدى الشباب إعجابهم بما رأوه فيها كصرح مصرى ثقافى كبير، له جذور تاريخية.



شباب الكنيسة الأرثوذكسية

وزار الشباب مبنى المكتبة بتصميمه المميز والقاعات العلمية الملحقه به، كما زاروا متحف الحضارات وقاعات ما بعد الحياة، ومتحف الرئيس الأسبق أنور السادات، واستمعوا لشرح من مسؤولى المكتبة عن محتويات المكتبة، كما شاهدوا في قاعات البانوراما أفلامًا عن المناطق الدينية والأثرية فى مصر.

ويعتبر ملتقى لوجوس الذى يأتى بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالى 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصرى.



زيارة مكتبة الإسكندرية



شباب الكنيسة داخل مكتبة الإسكندرية