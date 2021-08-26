أخبار مصر

بعد انتشار الشائعات.. حقيقة تعارض أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ردد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن خطورة استخدام أدوية التخدير، ومنها أدوية التخدير الموضعي التي تستخدم في جراحات الأسنان، مع لقاحات فيروس ، وأن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الدواء المصرية، عدم صحة تلك الأنباء، موضحة أنه بالبحث في المصادر العلمية المعتمدة تبيّن أنه لا يوجد دليل علمي على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا.

وأهابت الهيئة، بجموع المواطنين بضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها.

وحذرت من الانسياق وراء الشائعات فيما يخص التعامل مع الأدوية؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة، وتناشدهم بالرجوع للجهات الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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