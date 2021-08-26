جريمة سببها "استيكرات" بـ130 جنيه.. تفاصيل مقتل شاب في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، تفاصيل مقتل المجني عليه جرجس سامي، 19 سنة بطعنة من سائق ميكروباص وزميله.

وقال سامي نصيف، والد الضحية في التحقيقات إن ابنه مالك محل لبيع "مستلزمات السيارات"، وإن المتهمين يسكنا في عقار مواجه للمحل، واشتريا من نجله "استيكرات" لسيارة ميكروباص يعملان عليه بـ130 جنيه.

وأضاف والد الضحية أن نجله طالب المشتريين بثمن الاستيكرات لكنهما رفضا، وماطلا لأكثر من شهر بأسباب واهية، مضيفًا "كان حلمه مشروعه ينجح.. دايمًا بيساعدني في مصاريف البيت".

ويوم الواقعة، نادى "جرجس" على المتهمين مطالبًا بـ130 جنيه ثمن "الاستيكرات" لكنهما رفضا، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها أحد المتهمين "مفك" وسدد إليه طعنات عدة في الرقبة فسقط على الأرض غارقًا في دماغه.

في ذاك الوقت، كان الأب يتلقى مكالمة هاتفية من "مينا" صديق ابنه يخبره بتعرضه للطعن، ونلقه إلى المستشفى، فهرول إليها حيث ألقى النظرة الأخيرة على جثمانه.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل المجني عليه، وحيازة سلاح في غير الأحوال المصرح بها.