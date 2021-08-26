مخدرات وأحكام قضائية.. الأمن يلاحق تجار الأسلحة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملات التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ عن ضبط 5 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية، ضبط 5 قطع سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيد 1980 حكما قضائيا متنوعا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.