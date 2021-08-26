ضبط صاحب محل بحوزته كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب محل لبيع الأسلحة "ملغي ترخيصه"، بحوزته (فرد محلي – طبنجة معدلة– كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية).

معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدارت والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة "ملغي ترخيصه"، كائن بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص، واتخاذه من المحل المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلي – طبنجة معدلة – عدد من الطلقات المتنوعة "نارية – صوت" – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية – 10 خزينة طبنجة –– هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.