الإنقاذ النهري يبحث عن جثة "غريق إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم؛ لانتشال جثة غريق بنهر النيل بمنطقة إمبابة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود حالة غرق بمنطقة إمبابة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري لإجراء عمليات بحث وتمشيط لمجرى النيل ومن ثم انتشال جثمان الغريق.

وكشفت التحريات الأولية أن شابا عشرينيا اختل توازنه وسقط من أعلى أحد المراكب فجرفه التيار وفارق الحياة متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق؛ لعدم إجادته السباحة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.