غلق جزئي لشارع السودان 3 أيام.. تعرف على التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لشارع السودان في الاتجاه القادم من أرض اللواء أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام؛ لتركيب "كمرات معدنية" لمحور ترعة الزمر.

تأتي تلك الجهود في إطار القيام بأعمال رفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر تحديدا بتقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان ضمن (القطاع الأوسطي-الجزء الثاني) لمشروع محور الزمر والذي يبدأ من كوبري الخشب حتى مناطق أرض اللواء.

يستلزم الأمر إجراء غلق كلي لشارع السودان في الاتجاه القادم من أرض اللواء اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديدا أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام بداية من صباح يوم الجمعة حتى صباح الأحد المقبل ابتداءً من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا دون تعطيل حركة المرور.

الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

-القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير يقوم بالسير يسارا قبل موقع الغلق الكلي اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يمينا بشارع جامعة الدول العربية بمسافة ما يقرب من 50 مترا ثم السير يسارًا والعودة مرة أخرى بشارع السودان واستكمال السير اتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير.

- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب باستكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يمينا بشارع جامعة الدول العربية وصولا حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولا حتى شارع السودان ثم استكمال السير يمينا بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء.

وسيتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.