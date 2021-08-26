ضبط مدير مخزن اختلس مواد خام من محل عمله في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات، لاستغلاله موقعه الوظيفي واختلاس كميات من المواد الخام مما أضر بالشركة محل عمله.

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) باستغلال موقعه الوظيفي واختلس (كميات من المواد الخام) مما أضر بالشركة محل عمله، وحرصاً منه على عدم اكتشاف جريمته قام بنزع كارت بطاقة التعريف والصلاحية من البراميل المحفوظ بها تلك المواد المختلسة الصالحة للاستخدام ولصقها على براميل أخرى لذات المواد منتهية الصلاحية مما أضر بالشركة بمبالغ مالية تمثل تكاليف مستلزمات الإنتاج، كما أمكن ضبط المستندات المؤيدة للواقعة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.