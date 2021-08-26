وفاء من نوع خاص.. مُسن يقدم الطعام لزوجته ٤ أيام رغم وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انبعاث رائحة كريهة من شقة بأوسيم كشف النقاب عن قصة وفاء من نوع خاص. رفض مسن الاعتراف بوفاة زوجته العجوز. طوال ٤ أيام، كان يُقدم لها الطعام والشراب كما لو أنها على قيد الحياة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع شمال الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز في حالة انتفاخ.

تبين بالفحص وفاة ربة منزل في الثمانينات من العمر، وأنها تقيم رفقة زوجها المسن، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحريات أن الزوج لم يعترف برحيل رفيق دربه فظل يقدم لها الطعام والشراب لأكثر من ٧٢ ساعة حتى اكتشف الجيران الأمر.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.