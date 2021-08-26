السيطرة على حريق مطعم في سوق الجملة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الدفاع المدني حريقا شب في مطعم بسوق الفواكه والخضراوات بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بسوق الجملة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر.