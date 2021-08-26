شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتوسيع قاعدة تطعيم طلاب الثانوى ضد كورونا قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه يتم التنسيق بشأن وضع خطة لتطعيم أكبر عدد من طلاب المرحلة الثانوية تمهيدا لحصول الطلاب على التطعيم قبل بداية العام الدراسى، كما وجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديرية الصحة فى هذا الشأن.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، وستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.