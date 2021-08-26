شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. مؤشرات شبه نهائية: سياسة واقتصاد 86% وألسن 85.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انتهاء المرحلة الأولى فى تنسيق القبول بالجامعات، وغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بموقع التنسيق الإلكترونى مساء اليوم الخميس، بدأت تتكشف المؤشرات شبه النهائية للقبول بالكليات الجامعية لعام 2021 / 2022، بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم، لم يحصل أى من الطلاب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى ما يؤكد تراجع كبير فى الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خاصة فى ظل أنها الرغبة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية، وبالتالى قد يصل القبول بكلية سياسة واقتصاد 86% فيما أقل، وكذلك انخفاض للحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام والألسن باعتبارها الرغبة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، حيث من المتوقع أن يكون القبول بكليات الألسن أدبى عند 85.9%.