شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعلن مواعيد حلف اليمين للمندوبين المساعدين دفعتى 2016 و2017 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالي
1- خريجي دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021
2- خريجي دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021
كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي:
1- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن
2- الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي
3- يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين
4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة
5- مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية
كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
كما أعلن المجلس الإجراءات التى يجب ان يتبعها المندوبين المساعدين الجدد:
أولا: تقديم الأوراق والمستندات التالية:
1-عدد 5 صور شخصية حديثة ( زى رسمي خلفية بيضاء سادة)
2- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)
3- إقرار الذمة المالية من البريد
4- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها
5-أصل شهادة بالموقف من التجنيد