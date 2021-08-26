شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعلن مواعيد حلف اليمين للمندوبين المساعدين دفعتى 2016 و2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالي

1- خريجي دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

2- خريجي دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021

كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي:

1- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن

2- الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي

3- يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين

4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة

5- مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية

كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

كما أعلن المجلس الإجراءات التى يجب ان يتبعها المندوبين المساعدين الجدد:

أولا: تقديم الأوراق والمستندات التالية:

1-عدد 5 صور شخصية حديثة ( زى رسمي خلفية بيضاء سادة)

2- عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)

3- إقرار الذمة المالية من البريد

4- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها

5-أصل شهادة بالموقف من التجنيد