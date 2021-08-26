شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. شروط الالتحاق ببرامج كلية الآداب جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسى 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

برامج الليسانس ليسانس الآداب في ( أحد التخصصات التالية) :

- اللغة الإنجليزية وآدابها:

يقبل الطالب الحاصل على 48 درجة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة واجتياز اختبار القبول الذي يعده القسم و لا يقبل التحويلات ولا المحولون من أقسام أخرى ولا طلاب الانتساب

- اللغة الفرنسية و آدابها:

يقبل الطالب الحاصل على 45 درجة في مادة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة وأن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأوروبية الأولي ، واجتياز الامتحان التحريري للطالب الحاصل على أقل من 45.

- اللغة العربية وآدابها:

يقبل الطالب الحاصل على 60 درجة في مادد اللغة العربية بالثانوية العامة لا يقبل المفصولين ولا يقبل المؤهلات العليا من كليات الأزهر ودار العلوم و خريجي أقسام اللغة العربية من كليات التربية والآداب .

- اللغات الشرقية و آدابها الفارسي - الأوردو - التركي :

يقبل الطالب الحاصل على 153 درجة في مجموع اللغات الثلاث بالثانوية العامة، ولا يقبل المفصولين ولا يقبل المؤهلات العليا ولا المحولون من كليات أخرى أو الراسبين من أقسام أخرى.

- اللغة العبرية و آدابها:

يقبل الطالب الحاصل على 144.5 درجة في مجموع اللغات الثلاث بالثانوية العامة ولا يقبل المؤهلات العليا ويقبل الراسبين وفقا لقواعد الكلية

- المكتبات والمعلومات:

يقبل الطالب الحاصل على 110.5 درجة في مجموع اللغات الثلاث بالثانوية العامة ويقبل القسم طلاب المؤهلات العليا بالفرقة الأولى مع إجراء مقابلة شخصية ويقبل الراسبون من أقسام أخرى بشرط ينطبق عليهم شرط القسم

- الحضارة الأوروبية القديمة:

يقبل الطالب الحاصل على 140 درجة في مجموع اللغات الثلاث بالثانوية العامة و لا يقبل المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين والمحولين من الخارج

- الإرشاد السياحى:

يقبل الطالب الحاصل على 46 درجة في اللغة الأجنبية الأولى الانجليزية بالثانوية العامة واجتياز المقابلة الشخصية لايقبل القسم المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين والراسبين ولا المحولين من الكليات واقسام اخرى

- الإرشاد السياحي الفرنسي "مصروفات خاصة":

يقبل الطالب الحاصل على 30 درجة في اللغة الاجنبية سواء كانت اللغة الأولى أو الثانية بالثانوية العامة واجتياز المقابلة الشخصية ، لايقبل القسم المؤهلات العليا يقبل الطلاب المفصولين والراسبين والمحولين من الكليات والأقسام الأخرى

ويتميز القسم بما يلى : يمنح القسم درجة الليسانس في الارشاد السياحي باللغة الأجنبية الأولي الفرنسية التي درس الطالب جميع المقررات الدراسية منذ التحاقه بالقسم حتى تخرجه، و يحصل خريج الشعبة على ترخيص من وزارة السياحة بممارسة مهنة الإرشاد السياحي باللغة الفرنسية بسهولة

وعن المجالات التى يعمل بها طالب الإرشاد السياحى تتمثل فى : شركات الطيران، والمطارات، والفنادق والقرى السياحية، و السفارات والقنصليات، و شركات الاتصالات، و المؤسسات والهيئات والجامعات والمراكز الأجنبية في مصر والتي تتطلب إجادة اللغة الفرنسية

شروط الالتحاق بالبرنامج :

* حضور الطالب جميع الزيارات الميدانية والرحلات العلمية التي يجريها القسم ويعتبر هو التدريب الميداني

* أن يتمتع الطالب بدرجة عالية من اللباقة وحسن المظهر حيث يعتبر المرشد السياحي سفير داخلي لوطنه .

* أن يتمتع الطالب بشخصية قوية ومؤثرة و على قدر من المعرفة والثقافة العامة وملما باهم الأحداث .

- التاريخ :

شعبة أدبى.. يقبل الطالب الحاصل على 40 درجة في مادة التاريخ بالثانوية العامة أن يكون حاصل على 32 درجة في اللغة الانجليزية و 40 درجة في اللغة العربية

شعبة علمي.. أن يكون الطالب حاصلا على 35 درجة في اللغة الانجليزية و 45 في اللغة العربية، ويقبل المؤهلات العليا ولا يقبل المفصولين لا يقبل الحاصلين على ليسانس تربية .

- الجغرافيا:

شعبة أدبي .. يقبل الطالب الحاصل على 58 درجة في مادة الجغرافيا بالثانوية العامة

شعبة علمي علوم.. أن يكون الطالب حاصل على 55 درجة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

شعبة علمي رياضة.. أن يكون حاصل على 55 درجة في مواد الرياضيات

ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول الذي سيعقده القسم و لايقبل المؤهلات العليا والمفصولين ولا المحولين من أقسام الكلية أو كليات أخرى في حالة تساوي درجة اجتياز القيول تكون الأولوية للمجموع الأعلى .

- الفلسفة:

شعبة أدبي . يقبل الطالب الحاصل على 42 درجة في مادة الفلسفة بالثانوية العامة .

شعبة علمي.. يقبل القسم بلا شروط

يقبل المؤهلات العليا ولايقبل الطلاب المفصولين .

- علم النفس:

شعبة أدبي.. يقبل الطالب الحاصل على 55 درجة في مادة علم النفس بالثانوية العامة و 45 درجة في مادة اللغة الانجليزية .

شعبة علمي .. أن يكون الطالب حاصل على 45 درجة في اللغة الانجليزية .

لا يقبل القسم طلاب الانتساب ولا المؤهلات العليا ولا الطلاب المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا المحولين من أقسام اخرى

- علم الاجتماع:

يقبل الطالب الحاصل على 95 درجة في مجموع اللغتين العربية والانجليزية بالثانوية العامة .

يقبل طلاب المؤهلات العليا بعد اجراء المقابلة ويقبل الطلاب المحولين من أقسام وكليات أخرى .

- علوم الاتصال والاعلام:

يقبل الطالب الحاصل على 530 درجة في مجموع اللغات الثلاث و المجموع الكلي بالثانوية العامة واجتياز امتحان القبول و لايقبل طلاب الانتساب ولايقبل الطلاب المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا المحولين من أقسام الكلية ولا من أقسام مناظرة، و لايقبل طلاب المؤهلات العليا.

- الدراما والنقد المسرحى:

يقبل الطالب الحاصل على 80 درجة في مادتي اللغة العربية و اللغة الأجنبية الأولي بالثانوية العامة ويشترط اجتياز الاختبار التحريري الذي يجريه القسم.