شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليار دولار تكلفة البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد برايا، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، اليوم الخميس، إنه يبلغ إجمالى تكلفة البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 18 مليار دولار.

وأضاف "برايا"، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاستثمارى الاقتصادى بديوان عام محافظة بورسعيد للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وبحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، أن المنطقة الاقتصادية توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتشمل 250 منشأة صناعية عاملة بالمنطقة، و14 مطور صناعي، و3 مشغل موانئ رئيسي، و6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية، وإجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية يبلغ 461 مليون متر مربع.

وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تصبح منطقة شرق بورسعيد مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا والوجهة المفضلة للاستثمار، حيث تقام على مساحة 461 كيلو متر مربع، وتشمل: 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية، موزعة على الطريق البحري الدولي الرئيسى.



المستثمرين بالمؤتمر