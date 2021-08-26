شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بسبب موجة كورونا الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نفت الحكومة، ما يتردد عن تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل.

وشددت على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





التنمية المحلية تبدأ تدريب قياداتها على تطبيق قانون انتظار المركبات بالشوارع

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء استضافة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالمحافظات ومديرى الشئون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات ومسئولى التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية والمكلفين بتطبيق أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الهدف من ورش العمل والدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسئولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين خاصة فى إطار قيام وزارة التنمية المحلية لتقييم التطببيق التجريبى لقانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع والاستعداد للتطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.





التعليم: امتحان موحد للمواد المشتركة بالدور الثانى بالثانوية العامة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة فى المواد المشتركة بين الشعبتين العلمية والأدبية وهى" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية" ستكون موحدة أى أن طلاب الشعبتين يؤدون نفس الامتحان حسب ترتيب المواد فى جدول امتحان الدور الثانى، موضحة أنه لن يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى المواد الثلاثة فى يوم مختلف عن طلاب الشعبة الأدبية بل طلاب الشعبتين فى يوم واحد وفق ترتيب المواد فى أيام الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالى، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

مد صرف وقبول أوراق الشهادات المعادلة الأجنبية حتى 15 سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.





الموعد النهائي لتلقى طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة 2 سبتمبر

أعلنت الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة، منذ أيام، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2020.

وجاءت الشروط فيمن يتقدم لهذه الوظيفة توافر الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا بالإضافة إلى التالى:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره على 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

3- يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجري له.

4- توافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي نحددها الهيئة.

وحددت الهيئة مواعيد ومكان التقديم كالتالي:

أولًا: يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ قدره أربعمائة جنيه مصري، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن - 80 شارع أبو الفدا- الزمالك - القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أغسطس2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021.





رئيس الوزراء: اجتماعات أسبوعية لمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

عُقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجولات التفقدية التي قام بها لكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر هذا الأسبوع بصحبة عدد من الوزراء، والتي استهدفت مواصلة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات الأداء، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، كما تستهدف الجولات المتابعة أولا بأول لمشروعات تطوير المدن القائمة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ من أجل ضمان مستوى عال من الأداء والتنفيذ، وفق ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.