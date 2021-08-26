شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 درجة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة 27 أغسطس، تشهد البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما يلى ، حيث يكون الارتفاع بقيم تتراوح من 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الارتفاع سيكون بقيم تتراوح من 3 : 5 درجات على جنوب الصعيد ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا شديد الحرارة رطب على كافة الأنحاء .

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء بالجمهورية ، كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة