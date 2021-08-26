شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد أماكن سداد مصروفات العام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم فى العام الدراسى المقبل، موضحة أنه يتم سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات، من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها أبرزها مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبعض الشركات الأخرى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات، اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، وستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.