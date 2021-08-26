شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ غدا ويصل لـ5 درجات جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة 27 أغسطس، يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون الارتفاع بقيم تتراوح من 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الارتفاع سيكون بقيم تتراوح من 3 : 5 درجات على جنوب الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا شديد الحرارة رطب على كافة الأنحاء .

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.