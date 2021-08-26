شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان موحد للمواد المشتركة بالدور الثانى بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة فى المواد المشتركة بين الشعبتين العلمية والأدبية وهى" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية" ستكون موحدة أى أن طلاب الشعبتين يؤدون نفس الامتحان حسب ترتيب المواد فى جدول امتحان الدور الثانى، موضحة أنه لن يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى المواد الثلاثة فى يوم مختلف عن طلاب الشعبة الأدبية بل طلاب الشعبتين فى يوم واحد وفق ترتيب المواد فى أيام الامتحانات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لجميع الشُعب للعام الدراسى الحالى، على تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والإثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.