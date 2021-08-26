شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ تدريب قياداتها على تطبيق قانون انتظار المركبات بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء استضافة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالمحافظات ومديرى الشئون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات ومسئولى التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية والمكلفين بتطبيق أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الهدف من ورش العمل والدورات التدريبية هو تبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المسئولة عن آليات وطرق تطبيق تلك القوانين خاصة فى إطار قيام وزارة التنمية المحلية لتقييم التطببيق التجريبى لقانون تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع والاستعداد للتطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شعراوى، أن تلك الدورات وورش العمل تتم بمشاركة كل من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية ، وعدد من ممثلى الشئون القانونية بالوزارة وممثلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للمنظومة الإلكترونية الجديدة للمحال العامة وقيادات وزارة التنمية المحلية ، لافتاً إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاث مجموعات حيث يتم استقبال ما بين 170 إلى 180 من 9 محافظات بصورة يومية على مدار اليوم ، وتم استقبال المجموعة الأولى أمس الأربعاء وسيتم استقبال المجموعة الثانية اليوم الخميس والمجموعة الأخيرة السبت المقبل.

وأكد شعراوى، أن المتدربين استمعوا إلى شرح وافى لفلسفة تلك القوانين والهدف منها وتوحيد مفاهيمها وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أى سلبيات فى عملية التطبيق ، بالإضافة إلى تقديم كل الشرح اللازم من المختصين بالشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحال العامة والتيسيرات التى ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التى سيتم إنشاءها بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الورش والدورات التدريبية إنشاء آليات تواصل دائم مع المكلفين بتطبيق تلك القوانين بكل محافظة لسرعة الرد على أى استفسارات وتسريع الاستجابة لهم وإزالة أى معوقات أو تشابكات بين الجهات المعنية ومتابعة آثار تطبيق القانون، لافتاً إلى أنه تم التشديد على المتدربين بتطبيق تلك القوانين وفقًا لنصوصها ولائحتها التنفيذية ومنع أية اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق ، كما تم الرد على أكثر من 73 استفسار من المتدربين والخروج بتلك الاستفسارات على حرص ذلك القانون على لتوفير أفضل خدمة للمواطن وتلاشى الأخطاء التى يقع فيها التنفيذين أثناء تطبيق القانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد خطة للتدريب العملى لكافة المشاركين فى ورش العمل والدورات التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة عبر وفود من ممثلى الوزارة والشركة والوزارت المعنية بتنفيذ تلك القوانين.