شكرا لقرائتكم خبر عن حالة مكاتب التوثيق المميكنة.. زحام بحلوان ومدينة نصر وضواحى الجيزة والأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة للاستعلام عن كثافة فروع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق المميكنة، وذلك لتيسير على المواطنين في تلقى خدمات التوثيق، والتأكد من مدى كثافة المكتب قبل التوجه إليه لإنهاء المعاملات المطلوبة.

وأتاحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 14 خدمة إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg،من أبرز خدمات الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتوكيل عام قضايا، وتحرير إقرار بالشطب، وإقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، وإقرار رسمي، وتصحيح محرر موثق، وتحرير توكيل عام رسمي، وتوكيل رسمي شامل (بنوك – عام)، وخدمة اكتب محررك، وخدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه، بالإضافة الى خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.

مكاتب القاهرة

بالدخول على بوابة مصر الرقمية، يتبين أن هناك مكتبين فقط في القاهرة عالية الكثافة – مزدحمة – وهى مكتب حلوان المطور الكائن بشارع محمد السعيد بمدينة الطيران، ومكتب مدينة نصر أول الكائن بشارع العشماوي أمام مسجد عباد الرحمن بالحي السابع، بينما يشهد مكتب البساتين المطور الكائن بالبساتين الشرقية، ازدحام متوسط.



مكاتب التوثيق اليوم



مكاتب التوثيق اليوم

مكاتب الجيزة

وبالدخول على بوابة مصر الرقمية، يتبين أن هناك مكتبين فقط في الجيزة عالية الكثافة – مزدحمة – وهى مكتب ضواحي الجيزة الكائن بمبنى الجمعية الزراعية – أسفل دائرى صفط اللبن، ومكتب توثيق الأهرام الكائن في 16 شارع عكاشة بميدان المساحة بالدقى.



مكاتب الجيزة المتاحة



مكاتب توثيق الجيزة