شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": مصر تمتلك 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف جديد حول امتلام مصر 11 موقعًا غنيًّا بالرمال السوداء، وما تحتويه من معادن ثقيلة.

وأوضح الفيديو جراف إنه يتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة وتتحول بعدها إلى منتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة، مثل: صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وأنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي، وغيرها؛ مما يجعلها ثروة قومية للبلاد لا يُستهان بها.