شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": اعتماد المجزر الآلى بالنوبارية للذبح بغرض التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلى بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

وأشار صابر إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفائتها، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة صالات الذبيح بالمجزر، وعمل حملات تسويقية بغرض جذب عملاء جدد، للاستفادة من هذه الطاقات.

وأوضح أنه تم ذبح 45 رأسا من الضأن، وتم استصدار موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتصديرهم إلى مملكة البحرين عبر المحجر البيطري في مطار القاهرة، حيث لاقت عمليات الذبح قبول السلطات المحجرية المختصة في مصر، ومملكة البحرين.