شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيه للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات ‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه . ‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيهات. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيه. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. ‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8 جنيها. ‏‎ ‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها. ‏‎عنب بناتى 13 جنيها. ‏‎الباميا الخضراء 15 جنيها. ‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها. ‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.