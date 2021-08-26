تزوير ومخدرات وتهريب.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها "أجهزة لتقوية شبكات الإنترنت بمشتملاتها - رولات أقمشة"، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة ضبط 2 قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 38 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1723 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 219 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة تزوير المستندات" تم ضبط 3 قضايا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.