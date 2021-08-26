هيروين وسلاح آلي.. ضبط مُسجل يُروج لتجارة المخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار بالجيزة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذا من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط سكنه، وبحوزته (بندقية آلية وخزينة و 12 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.