قيمة تعاملاتهم مليون جنيه.. ضبط عامل ونجله لاتجارهما في العملة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل ونجله لقيامها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول"– مقيمان بالقاهرة) بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبي تحويل ما يعادلها بالجنيه المصري لذويهم المقيمين داخل البلاد.

وكشفت التحريات قيام المتهمان باستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبي تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد، وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم الأمر الذي يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" هاتفان محمول بفحصهما تبين احتوائهما على رسائل نصية دالة على نشاطهما غير المشروع ) فضلاً عن قيام أحد المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) يقوم من خلالها بالترويج لتحويل مبالغ مالية من وإلى إحدى الدول بذات الأسلوب.

وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلغ نحو 1,000,000 – مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.