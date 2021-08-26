قيمتها 2 مليون جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 5 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمي شرطة (أول المنتزه - ثان الرمل) بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط ( 4 عناصر إجرامية) – جميعهم مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وعُثر بحوزتهم على (110 طرب لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام " مخبأة بمخزن سري عبارة عن أسطوانة غاز بداخل إحدى السيارات -مبلغ مالي – 4 هواتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة قنا).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته 130 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وتُقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة بالواقعتين 1,910٫000– مليون وتسعمائة وعشرة آلاف جنيه تقريبًا.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.