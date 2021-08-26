"عبر فيس بوك".. ضبط شخص يروج لبيع الأسلحة البيضاء في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بترويج الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالترويج وقدرته على توفير الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت للراغبين بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على أثار ودلائل على ارتكابه الواقعة – طبنجة صوت – 10 طلقات صوت من ذات العيار - 4 قطع أسلحة بيضاء"مطواة") ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وترويجه لبيع الأسلحة البيضاء ومحدثات الصوت من خلال الحساب المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.