الداخلية : فحص الطلبات الإلكترونية خلال 24 ساعة وإتاحة رسائل لمتابعتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لتطوير الخدمات الجماهيرية الإلكترونية وفحص الطلبات الإلكترونية خلال 24 ساعة إتاحة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن بمراحل التعامل مع الطلب

وتم اعتماد الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المقدمة عبر بوابتي "الوزارة، مصر الرقمية" إلى 24 ساعة.

ونسقت الوزارة مع الجهات مقدمة الخدمات الإلكترونية، قطاع الأحوال المدنية- الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية- الإدارة العامة لنظم معلومات المرور- الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- الإدارة العامة لتصاريح العمل- الإدارة العامة لشئون المجندين لتنفيذ تلك الإجراءات وذلك من خلال فحص الطلبات الإلكترونية الواردة وتنفيذها خلال 24 ساعة بدءا من وقت تقديم طلب الخدمة الإلكترونية وحتى قيام المواطن بسداد مقابل أداء تلك الخدمة، ويعقب ذلك تسليمها في ذات اليوم للبريد ليتولى توصيل المحرر للمواطنين طالبي الخدمة.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم الانتهاء من إتاحة خدمة الرسائل القصيرة لإعلام المواطن طالب خدمات قطاع الأحوال المدنية بكافة مراحل التعامل مع الطلب وحتى تمام تسليم المحرر لطالبه ببوابة مصر الرقمية أسوةً بما تم مع خدمات المرور المتاحة على ذات البوابة.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية جاري الانتهاء من تعميم خدمة الرسائل القصيرة SMS لإعلام المواطن طالب الخدمة بموقف طلبه في كافة المراحل الخاصة بإصدار المحررات المطلوبة للخدمات الجماهيرية الإلكترونية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الآداء الأمني الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة، وإنفاذا للخطط الطموحة للوزارة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد.