بالتعاون مع منظمة بالمجتمع المدني.. الداخلية توفر أطرافًا صناعية للسجناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تعاون قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مع إحدى منظمات المجتمع المدني بتوفير أطراف صناعية لعدد من نزلاء السجون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة؛ للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصًا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني، وتحقيق التواصل المجتمعي، ودعمًا لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.