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وظائف مترو الأنفاق.. رواتب تصل لـ 7000 جنيه ولا يشترط الخبرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل وظائف قائد مترو "سائق".

وحددت الشركة في إعلانها عدة شروط للتقديم على الوظائف، وجاءت كالتالي:

1- نظام العمل (6 أيام عمل أسبوعيا + يوم راحة بنظام الشيفتات / 8 ساعات للشيفت).
2- لا يشترط خبرة سابقة في قيادة المترو والقطارات.
3- المؤهل: فوق متوسط أومؤهل عالي (يشترط تخصص إلكترونيات وميكانيكا).
4- العمر يبدأ من 21 إلى 40 سنة.
5- الموقف من التجنيد.
6- تدريب مدفوع الأجر شامل ومكثف على الوظيفة وقيادة المترو.
7- تأمين طبي واجتماعي.
- الراتب خلال فترة التدريب 4,500 جنيه.
- الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7,000 جنيه.

على الراغبين للتقديم في المسابقة إرسال السيرة الذاتية موضحا كلمة "سائق مترو" في العنوان على الإيميل التالي:

[email protected]

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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