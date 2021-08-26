خاص| وائل الإبراشي يكشف حالته الصحية وموعد عودته للشاشة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

طمأن الإعلامي وائل الإبراشي، جمهوره ومحبيه بشأن تطورات حالته الصحية بعد ابتعاده لفترة طويلة عن الشاشة منذ إصابته بفيروس كورونا وتأثره بتبعاته على مدار 7 أشهر مضت.

وقال الإبراشي، لمصراوي: "أنا كويس وبخير الحمد لله"، كاشفًا عن أنه سيعود قريبًا للشاشة لبرنامجه "التاسعة" على قناة مصر الأولى.

وكانت قد أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الخميس الماضي، أن الإعلامي وائل الإبراشي أكد أنه يتابع عمل برنامج التاسعة، وأنه أرسل إليها رسالة بسيطة، وطمأنها على صحته، وأكد لها أنه سيعود قريبًا لعمله.

وقبل ثلاثة أيام، أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالة الإعلامي وائل البراشي جيدة، واقترب من الشفاء من تداعيات فيروس كورونا، وفي القريب العاجل سيظهر على الشاشة.