بعد ظهور متحور "دلتا" في مصر.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا بموجة كورونا الرابعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع بداية الموجة الرابعة للجائحة، وظهور بعض الحالات المصابة بمتحور دلتا.

وقال الحداد في تصريحات لمصراوي، إن هناك ثوابت في الأعراض خلال الموجات الثلاث الماضية، مرورًا بالموجة الحالية، على رأسها: ارتفاع الحرارة، ألم في العظام، مشاكل تنفسية مثل الكحة، وصعوبة التنفس والالتهاب الرئوي الفيروسي.

وأوضح أنه قد يحدث تغيير في بعض الحالات بأن تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والترجيع والتقلصات، كما أن هناك بعض الحالات تصاب بأعراض مختلفة مثل الطفح الجلدي.

وأضاف الحداد: "إصابة كل شخص ومدى خطورتها تتوقف حسب مناعته، ومدى تلقيه لقاح كورونا من عدمه، وبالتالي فرد الفعل هو الذي يتحكم في الأعراض".

وشدد على أن الحصول على لقاح كورونا لا يمنع الإصابة بالفيروس بشكل كامل، ولكن حال الإصابة تكون الأعراض بسيطة.

وتابع: "ما يزيد من المناعة التغذية عدة عوامل منها الحالة النفسية، وممارسة الرياضة، والبعد عن التدخين، وانتظام النوم، والحصول على اللقاح، وكل هذه الأمور تتحكم في قوة الأعراض وضعفها".

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الأعراض الخاصة بمتحور دلتا "بسيطة"، ولا تمثل خطورة سوى في سرعة انتشاره.

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