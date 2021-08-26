شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الدولى" تبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير الخارجية السيراليونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، ديفيد فرانسيس، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، ودعم سبل تعزيزه، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولى، على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة التعاون الدولى، ودعمها لحكومة دولة سيراليون، واستعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائى مع الجانب السيراليونى على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية.



خلال الاجتماع

وأكدت رغبة الدولة المصرية فى المضى قدماً من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة المختلفة من خلال آلية اللجنة المشتركة بين البلدين، بحيث تساهم في تطوير التعاون بين في كافة القطاعات الاقتصادية والفنية، لاسيما في مجالات التعاون التجاري والاستثماري، والتعاون في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومجال الموارد المائية والري، والبترول والثروة المعدنية، والتشييد والبناء، والإعلام، والثقافة وغيرها.

كما أعربت الدكتورة الوزيرة عن تطلع مصر نحو زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المباشرة في سيراليون ودعوة الشركات المصرية لتوسيع نشاطها هناك.

من ناحيته، أعرب ديفيد فرانسيس، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني ، عن سعادته والوفد المرافق له بزيارته للقاهرة، وكذا لقاءه، مبديًا عن رغبة بلاده في تعزيز ودعم سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعرض الإمكانات التي تقدمها بلاده، والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال المصريين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية، وهي: منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممي للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.