شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جُمهورى بالموافقة على منحة لإنشاء عيادات لمستشفى أطفال جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 88 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة. وتبلغ قيمة المنحة مليار و560 مليون ين ياباني لشراء المنتجات والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع.