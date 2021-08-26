شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تنفيذ 65% من خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن متابعة الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئي للمنشأت البترولية التي تقوم بالصرف علي خليج السويس، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق المستمر بين وزارتي البيئة والبترول، يقوم جهاز شئون البيئة بتقييم ومتابعة نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات فى ضوء المراجعات التي تمت وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التى تم اعتمادها من قبل الجهاز والوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.

وأشارت فؤاد فى بيان صحفى اليوم إلى انتهاء الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الاصحاح البيئي ووقف الصرف علي البيئة البحرية وكذلك شركة زيتكو بالبحر الاحمر، ووصلت نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول بلغت (65%) حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متر مكعب/ ساعة) ليتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه).

وأضافت الوزيرة أنه جارى تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى (المرحلة الثانية) لشركة النصر بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار (351.600 مليون جنيه مصرى)، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).

وأوضحت فؤاد أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالشركة وصلت ل 35%، بتكلفة اجمالية للمشروع حوالي (24.3 مليون دولار)، وانتهت شركة السويس للزيت براس بدران من توريد كافة مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي حيث تم التعاقد مع شركة ppu الالمانية وجاري متابعتها للانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل التجريبي.

وجاري وصول الشحنة الثانية من مكونات محطة المعالجة للشركة العامة للبترول علي ان تنتهي من كافة اعمال التوريد خلال شهرين، وكذلك شركة الامل للبترول التي بلغت نسبة التوريد 70% من المحطة، أما بالنسبة لشركة بتروجلف فقد بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية للمحطة 80% وجاري الانتهاء منها على أن تبدأ المحطة في التشغيل الفعلي خلال 3 شهور.