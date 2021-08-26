شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من الجمعة 27 أغسطس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما يلى ، حيث يكون الارتفاع بقيم تتراوح من 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ويقيم تتراوح من 3 : 5 درجات على جنوب الصعيد ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا شديد الحرارة رطب على كافة الأنحاء .

وفيما يلى تفاصيل حالة الطقس باليوم والتاريخ :

- الخميس 26 أغسطس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة .

- الجمعة 27 أغسطس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق سانت كاترين وشلاتين وحلايب على فترات متقطعة .

- من السبت المقبل 28 أغسطس حتى الثلاثاء:

- بداية من السبت المقبل حتى الثلاثاء، تنتهى فرص الأمطار ويستمر تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

كما يستمر تأثر البلاد أيضا خلال هذه الفترة، بنشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.