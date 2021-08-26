شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "فاكسيرا": ننتج 330 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة "فاكسيرا"، أن هناك مشاورات مع إحدى شركات تصنيع اللقاحات الخاصة بكورونا لتصنيع منتجها في مصر، وذلك بعد تصنيع لقاح سينوفاك، مستطردة: " البداية بسينوفاك وهناك تشاور مع شركة أخرى لتصنيع لقاح كورونا".

وقالت خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، والذى يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، :" الفترة المقبلة قد لا نحتاج للاستيراد، وسنصدر منتجنا للقارة الإفريقية".

وواصلت:" نعمل على نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، حيث تخضع عمليات تصنيع اللقاح لسلسة طويلة من الإجراءات، ونطمئن الجمهور بأن المنتج مماثل للمنتج المستورد، والطاقة الإنتاجية الآن 330 ألف جرعة يوميًا، وهناك توسعات ضخمة في 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية عالية".

وشددت على أن مصر بذلت جهدا كبيرا من أجل تنفيذ التصنيع المحلي، ووصلت المواد الخام للتصنيع في شهر مايو الماضي، كما وصل أيضا الخبراء الصينون، ليبدأ العمل في إنتاج اللقاح.