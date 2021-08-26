شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المياه الجوفية بالرى يراجع إجراءات مواجهة موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى اجتماع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم لمتابعة تحديث قواعد بيانات الآبار ومنشآت الحماية من أخطار السيول ومراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الأمطار واستكمال حصر الآبار علي مستوى الجمهورية ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها ، مع التأكيد علي ربط تقييم الأداء بمدى الجدية في تنفيذ هذه التوجيهات.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، مما يساعد على توطين الأهالى نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه .

محافظات الجمهورية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح ، وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادى الجرافى بمركز نخل ، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادى العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وإنشاء (10) خزانات ارضية بوسط سيناء ، وأعمال حماية طابا (المرحلة الثانية) ، ومنطقة الطور ، و وادي وردان بمدينة رأس سدر و وادى غرندل بمدينة أبوزنيمة ، وإنشاء قناة صناعية ومعبر ايرلندى بوادى بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء ، وأعمال حماية وادى القويح بمدينة القصير ، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب ، وحماية قرية الزعفرانة ، وإنشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور بمحافظة مرسى مطروح.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.